09 Ağustos 2019, Cuma

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu

Geçtiğimiz günlerde Akhisarspor'u devirerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonda hem aynı başarıları elde etmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 11:43
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu

Gelecek sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu

Orta saha ve forvet transferine öncelik veren sarı-kırmızılılarda gözler Radamel Falcao transferine çevrilmiş durumda...

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu

33 yaşındaki golcüyle 3 yılık anlaşma sağlayan Cimbom, Monaco ile son pürüzlerin giderilmesinin ardından Falcao transferini resmen duyuracak.

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günler Akhisarspor ile oynanan ve 1-0 kazandıkları Süper Kupa maçı öncesi Kolombiyalı golcünün transferiyle ilgili "Dünya çapında yıldızları transfer etmek kolay değil. Seri de kolay olmadı. Olay sadece finansal konular değil. Çok fazla etken var. Benim ricam mevcut futbolcularımıza sahip çıkalım. İnşallah hayırlısı olur."

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Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu

"FALCAO İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

"Falcao'nun gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Artık saklanacak bir şey yok. Tüm dinamikleri kontrol etmeniz mümkün değil. Falcao dünya yıldızı, Galatasaray da dünya devi. Galatasaray Falcao ile de yürür başka yıldızlarla da yürür." açıklamasını yapmıştı.

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