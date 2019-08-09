09 Ağustos 2019, Cuma
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Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu
Geçtiğimiz günlerde Akhisarspor'u devirerek Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından Süper Kupa'yı da müzesine götüren Galatasaray, yeni sezonda hem aynı başarıları elde etmek hem de Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao transferi için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 09.08.2019 11:23 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 11:43
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