Galatasaray'a transferde kötü haber! Fatih Terim ısrarla istiyordu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günler Akhisarspor ile oynanan ve 1-0 kazandıkları Süper Kupa maçı öncesi Kolombiyalı golcünün transferiyle ilgili "Dünya çapında yıldızları transfer etmek kolay değil. Seri de kolay olmadı. Olay sadece finansal konular değil. Çok fazla etken var. Benim ricam mevcut futbolcularımıza sahip çıkalım. İnşallah hayırlısı olur."