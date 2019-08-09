09 Ağustos 2019, Cuma
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Falcao transferinde flaş gelişme! Uçak bileti ortaya çıktı
Galatasaray'ın transferini bitirmek için büyük çaba sarf ettiği Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya gidiyor. Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut'un Fransa uçak biletleri de ortaya çıktı. Son görüşmenin yapılmasından sonra yıldız futbolcunun salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca Falcao'nun ilk maçına hangi tarihte çıkacağı da belli oldu. İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 13:29
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