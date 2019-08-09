09 Ağustos 2019, Cuma

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Falcao transferinde flaş gelişme! Uçak bileti ortaya çıktı

Galatasaray'ın transferini bitirmek için büyük çaba sarf ettiği Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao transferini bitirmek için Monaco'ya gidiyor. Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut'un Fransa uçak biletleri de ortaya çıktı. Son görüşmenin yapılmasından sonra yıldız futbolcunun salı ya da çarşamba günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca Falcao'nun ilk maçına hangi tarihte çıkacağı da belli oldu. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 13:29
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Falcao transferinde flaş gelişme! Uçak bileti ortaya çıktı

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Falcao transferinde flaş gelişme! Uçak bileti ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı taraftarın haftalardır beklediği yıldız futbolcunun transferinde düğümü Abdurrahim Albayrak çözecek.

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Falcao transferinde flaş gelişme! Uçak bileti ortaya çıktı

Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile Monaco'ya gidip son pürüzleri halledecek. İşte son gelişmeler...

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Falcao transferinde flaş gelişme! Uçak bileti ortaya çıktı

Galatasaray, bir aydır yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak üzere...

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Falcao transferinde flaş gelişme! Uçak bileti ortaya çıktı

Kolombiyalı futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'yu ulaşan bonuslar karşılığında el sıkışan sarı kırmızılılar, kulübü Monaco ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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