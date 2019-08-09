09 Ağustos 2019, Cuma
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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski takımı Fiorentina ile oynayacakları özel maç için gittikleri Floransa'da İtalyan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adamdan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı sözleri geldi. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...
Giriş Tarihi: 09.08.2019 22:22
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