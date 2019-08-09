09 Ağustos 2019, Cuma

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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski takımı Fiorentina ile oynayacakları özel maç için gittikleri Floransa'da İtalyan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adamdan Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Yusuf Yazıcı sözleri geldi. İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...

Giriş Tarihi: 09.08.2019 22:22
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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray kulübü Fiorenina ile oynayacağı hazırlık maçı için Floransa şehrine geldi.

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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Sarı-kırmızılıların başarılı teknik direktörü Fatih Terim, karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları...

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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Fatih Terim, ''Süper Kupa'nın neticesi ne olursa olsun, buraya gelecektik. Baktığınız zaman köprüden önceki son çıkış. Yani ligden önceki son hazırlık maçı. Muhakkak ki bu sene zorluğumuz var.

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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Güney Amerika Kupası, Muslera derken Afrika Kupası'nda da 5, 6, 7 oyuncumuz vardı.

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Fatih Terim'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Süreleri birbirinden farklı olarak terk ettiler. Bunların fizik olarak, mental olarak bir araya gelmesi lazım" dedi.

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