Galatasaray'a transferde iki kötü haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha ve golcü transferindeydi. Birçok yıldızla ilgilenen sarı-kırmızılılara İngiltere ve İspanya'dan iki kötü haber geldi. Bu açıklamalardan sonra Galatasaray'ın nasıl bir tutum izleyeceği ise merak konusu...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 19:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





