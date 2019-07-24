24 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde iki kötü haber!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha ve golcü transferindeydi. Birçok yıldızla ilgilenen sarı-kırmızılılara İngiltere ve İspanya'dan iki kötü haber geldi. Bu açıklamalardan sonra Galatasaray'ın nasıl bir tutum izleyeceği ise merak konusu...

Giriş Tarihi: 24.07.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 19:05
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Galatasaray'a transferde iki kötü haber!

Galatasaray'da gündem orta saha ve golcü transferi...

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Galatasaray'a transferde iki kötü haber!

İyi bir '6' numara arayışına çıkan ve Cuellar, Josef de Souza, Schneiderlin, Wanyama gibi yıldızlarla ilgilenen Galatasaray'a, menajerler vasıtasıyla Tottenham Kulübü Başkanı Daniel Levy'den mesaj geldi.

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Galatasaray'a transferde iki kötü haber!

Akşam'ın haberine göre; Ndombele'nin transfer edilmesinin ardından Wanyama'nın ikinci plana itilmesi oyuncu hakkında 'takımdan ayrılacak' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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Galatasaray'a transferde iki kötü haber!

Galatasaray'ın Kenyalı yıldız için zemin yokladığı belirtilmişti.

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Galatasaray'a transferde iki kötü haber!

Wanyama transferi için aracı olan ünlü bir Türk menajerin Tottenham başkanıyla görüştüğü öğrenildi.

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