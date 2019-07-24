24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'a transferde iki kötü haber!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem orta saha ve golcü transferindeydi. Birçok yıldızla ilgilenen sarı-kırmızılılara İngiltere ve İspanya'dan iki kötü haber geldi. Bu açıklamalardan sonra Galatasaray'ın nasıl bir tutum izleyeceği ise merak konusu...
Giriş Tarihi: 24.07.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 19:05
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