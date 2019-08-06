06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı

Gelecek sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde etmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Kolombiyalı yıldızın transferi için menajer Ahmet Bulut'a yetki veren sarı-kırmızılıların Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Öte yandan önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenen 33 yaşındaki golcünün transferindeki Arda Turan detayı dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:48
  • 1
  • 18
Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı

Spor Toto Süper Lig'de 22'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da transfer bombası patlamak üzere.

  • 2
  • 18
Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı

Uzun süredir Falcao transferini bitirmek için uğraş veren sarı-kırmızılılarda yeni gelişmeler yaşanıyor.

  • 3
  • 18
Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı

Daha önce Galatasaray videosunu beğenen Falcao daha sonra Muslera ve Ahmet Bulut'u takibe almıştı.

  • 4
  • 18
Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı

Kolombiyalı golcünün Galatasaray'la ilgili hamleleri bununla sınırlı kalmadı.

  • 5
  • 18
Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı

Cimbom hakkında bilgi sahibi olmak isteyen Falcao, eski takım arkadaşı Arda Turan'ı aradı. İşte son gelişmeler...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör