06 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'ın Falcao transferinde sürpriz Arda Turan detayı
Gelecek sezon ülkemizi temsil edeceği Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar elde etmek isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Kolombiyalı yıldızın transferi için menajer Ahmet Bulut'a yetki veren sarı-kırmızılıların Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi. Öte yandan önümüzdeki günlerde resmen açıklanması beklenen 33 yaşındaki golcünün transferindeki Arda Turan detayı dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:48
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