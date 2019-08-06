06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 15:21
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Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 13. kez düzenlenen Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor, 7 Ağustos Çarşamba günü başkent Ankara'da karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalistinin mücadelesine sahne olacak.

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Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!

Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Akhisarspor Türkiye Kupası'nda final oynadı.

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Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!

Eryaman Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!

Bu sezon ilk resmi maçına çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim sahay süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray'ın Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11'i

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