06 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray'ın Akhisarspor 11'i belli oldu!
Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu kupada 9. kez, Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kritik mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi.
Giriş Tarihi: 06.08.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 15:21
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