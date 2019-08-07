Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş detay! Ödenecek rakam...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun ile yapılan sözlü anlaşma ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 11:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





