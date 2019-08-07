07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş detay! Ödenecek rakam...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezonda da aynı başarıya ulaşmayı hedefleyen Galatasaray, Radamel Falcao transferi için gün sayıyor. Kolombiyalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Falcao'nun ile yapılan sözlü anlaşma ile ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 07.08.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 11:06
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Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş detay! Ödenecek rakam...

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

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Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş detay! Ödenecek rakam...

Orta saha ve forvet mevkilerine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda transfer gündeminin bir numarali ismi Monaco forması giyen yıldız futbolcu Radamel Falcao...

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Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş detay! Ödenecek rakam...

Yıldız futbolcunun transferini bitirmek için menajer Ahmet Bulut'u görevlendiren Cimbom, 33 yaşındaki golcünün transferinde mutlu sona çok yakın.

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Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş detay! Ödenecek rakam...

Falcao'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş detay! Ödenecek rakam...

Atletico Madrid ve Porto'dan gelen teklifleri değerlendirmeye dahi almayıp Galatasaray'a 'Evet' diyen ve bonservis sorununun çözülmesini bekleyen Radamel Falcao ile yapılan sözlü anlaşma ilgili önemli bir detay daha ortaya çıktı.

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