07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...
Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Ya transfer döneminin hızlı takımlarından olan ve şu ana dek tam 9 isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 07.08.2019 12:10
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