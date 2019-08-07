Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Ya transfer döneminin hızlı takımlarından olan ve şu ana dek tam 9 isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...