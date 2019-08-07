07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...

Yeni sezonda üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Ya transfer döneminin hızlı takımlarından olan ve şu ana dek tam 9 isimle sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 12:10
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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...

Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...

Önceliğini golcü transferine veren sarı-kırmızılıların, bir orta saha daha transfer etmesi bekleniyordu.

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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Premier Lig'den sürpriz bir isim geldi.

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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...

Galatasaray'da İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın, bir süredir Londra bu transfer için çalışma yürüttüğü iddia edildi.

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Galatasaray orta saha transferini bitirdi! Bakayoko derken...

MISIRLI YILDIZ ASLAN OLUYOR
Şükrü Hanedar'ın Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny transferi için Londra ekibi ile görüştüğü öğrenildi.

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