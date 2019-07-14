14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Fabian Delph ısrarı sürüyor!

Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Fernando Reges ve Badou Ndiaye ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, özellikle orta saha mevkine takviye yapmak istiyor. Bu mevki için adayları belirleyen Terim ve ekibi transferi bir an önce gerçekleştirerek takıma uyum sürecini atlamasını istiyor. Adaylar arasında taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin İngiliz yıldızı Fabian Delph. 29 yaşındaki yıldız isim için Galatasaray cephesini sevindiren bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 14.07.2019 01:33 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 01:42
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Galatasaray'ın Fabian Delph ısrarı sürüyor!

Galatasaray önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadro kurmak için girişimlerini Fatih Terim önderliğinde sürdürüyor.

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Galatasaray'ın Fabian Delph ısrarı sürüyor!

Gelecek sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 3. kez üste üste kupayı müzesine götürmek istiyor.

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Galatasaray'ın Fabian Delph ısrarı sürüyor!

Transferde şu ana kadar Ryan Babel, Ozornwafor, Adem Büyük, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Emre Mor gibi isimlerle anlaşan Sarı-Kırmızılılar birçok isim için de temaslarına devam ediyor.

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Galatasaray'ın Fabian Delph ısrarı sürüyor!

Sarı-Kırmızılılar orta sahanın başarılı ismi Fernando Reges'i 4.5 milyon euro'ya Sevilla'ya satmasının ardından, bu mevkiye takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

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Galatasaray'ın Fabian Delph ısrarı sürüyor!

Bu mevki için birçok aday belirleyen Galatasaray'da, taraftarı en çok heyecanlandıran isim ise Manchester City'nin orta sahası Fabian Delph.

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