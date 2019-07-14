14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi için kıyasıya mücadele eden iki dev kulüp, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği ve girişimlerin başladığı yıldız futbolcunun Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 12:01
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı sürüyor...

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Son olarak Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelen ezeli rakipler yeni bir 'transfer savaşı'na giriyor.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Kosovalı golcüyü ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'dan, Fenerbahçe'ye misilleme geldi.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

Sarı-Kırmızılılar'ın, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koşup el sıkıştığı yıldız futbolcunun transferi için devreye girdiği ve anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam

RAMADANI SICAK BAKTI

Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Fejsa'nın menajeri Fali Ramadani ile yaptıkları görüşmede Fenerbahçe'nin oyuncu için yıllık 1.8 milyon euro teklif ettiğini öğrenince 2.5 milyon euroluk öneride bulunduğu öğrenildi.

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