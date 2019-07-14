14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Anlaşma tamam
Spor Toto Süper Lig'in iki ezeli rakibi Galatasaray ile Fenerbahçe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kosovalı forvet Vedat Muriç'in transferi için kıyasıya mücadele eden iki dev kulüp, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği ve girişimlerin başladığı yıldız futbolcunun Galatasaray ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.07.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 12:01
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