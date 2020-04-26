26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!

Galatasaray'da Armindo Bruma defteri yeniden açılıyor. Todofichajes; sarı-kırmızılı ekibin eski oyuncusu Bruma'yı transfer etmek istediğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 26.04.2020 01:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 06:40
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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!
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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!
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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!
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Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor!
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