25 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Daniel Osvaldo'dan flaş itiraf! ''50 milyon dolar versen Galatasaray'a gelmem dedim''

Arjantin kulübü Boca Juniors'tan ayrıldıktan sonra 4 sene futbola ara veren ve Banfield ile bu senenin başında sahalara geri dönen Arjantin asıllı İtalyan forvet Pablo Daniel Osvaldo, Galatasaray ile ilgili, Galatasaraylıları kızdıracak transfer itirafında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 18:58
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Daniel Osvaldo'dan flaş itiraf! ''50 milyon dolar versen Galatasaray'a gelmem dedim''

Futboluyla bir döneme damgasını vuran Pablo Dani Osvaldo'dan flaş itiraflar geldi. Kariyerinde Juventus, Inter ve Roma gibi dev takımların formasını giyen Osvaldo Türkiye'ye transferi hakkında konuştu.


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Daniel Osvaldo'dan flaş itiraf! ''50 milyon dolar versen Galatasaray'a gelmem dedim''

Kariyerinde Juventus, Roma, Fiorentina, Boca Juniors, Southampton gibi takımlarda oynayan ve 30 yaşında futbolu bırakma kararı alarak müzik kariyerine başlayan, 4 yıl sonra da 34 yaşında ülkesinde futbola dönen Dani Osvaldo, Türkiye'ye transferiyle ilgili dikkat çekici bir söz kullandı.

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Daniel Osvaldo'dan flaş itiraf! ''50 milyon dolar versen Galatasaray'a gelmem dedim''

"ÇOK AĞLADIM, ÖLMEK İSTEDİM
İtalya Milli Takımı'nda oynarken elemelerde 6-7 gol attım ve Prandelli beni 2014'te Dünya Kupası'na götürmedi. Prandelli... Arkadaşım Prandelli... Umarım karantinayı iyi şekilde atlatır.

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Daniel Osvaldo'dan flaş itiraf! ''50 milyon dolar versen Galatasaray'a gelmem dedim''

Gazeteler benim Arjantinli olduğumu yazmaya başlamıştı ve bu yüzden beni almadı. Bana gitmeyeceğimi bile söylemedi, biletlerimi bile almıştım. Çok ağladım, ölmek bile istedim çünkü oraya gitmeyi hak etmiştim.

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Daniel Osvaldo'dan flaş itiraf! ''50 milyon dolar versen Galatasaray'a gelmem dedim''

"G.SARAY'A GÖTÜRMEK İSTEDİ"
En kötüsü de, Dünya Kupası skandalından sonra Prandelli, beni Galatasaray'a transfer etmek istedi. Ona, 'Ayda 50 milyon dolar versen de gelmem' diye cevap verdim.

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