26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Brezilyalı yıldız Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

Sezon sonunda yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı aynı kalibrede bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, gündemine Brezilyalı yıldız Hulk'u almıştı. Kariyerine Çin'de devam eden ve tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirten yıldız oyuncu, Galatasaray'a açık kapı bıraktı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 09:34
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Brezilyalı yıldız Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

S��per Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı.

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Brezilyalı yıldız Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

Sarı-kırmızılılar bir süredir Brezilyalı dünya yıldızı Hulk'u transfer gündemine almıştı.

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Brezilyalı yıldız Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Sezon sonunda Çin'den ayrılmak isteyen Brezilyalı futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği iddia edilmişti.

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Brezilyalı yıldız Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

Bu sezon şampiyon olmayı amaçlayan Galatasaray hedefine ulaşırsa, Devler Ligi biletini Hulk transferinde koz olarak kullanmayı amaçlıyor.

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Brezilyalı yıldız Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

AÇIK KAPI BIRAKTI

Arap takımlarıyla anılan Radamel Falcao'nun ayrılması durumunda Galatasaray'ın yerine almayı düşündüğü iddia edilen Hulk, Portekiz'de Sports TV'ye konuştu.

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