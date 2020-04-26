Brezilyalı yıldız Hulk'tan Galatasaray'a açık kapı!

Sezon sonunda yıldız golcüsü Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimaline karşı aynı kalibrede bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, gündemine Brezilyalı yıldız Hulk'u almıştı. Kariyerine Çin'de devam eden ve tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirten yıldız oyuncu, Galatasaray'a açık kapı bıraktı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 09:34 ABONE OL