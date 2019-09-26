26 Eylül 2019, Perşembe

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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan ayrılık itirafı

Galatasaray'dan 4,5 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Sevilla'nın yolunu tutan Fernando Reges, İspanyol kulübünün resmi televizyonuna verdiği röportajda transfer süreciyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 18:25
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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan ayrılık itirafı

Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, kararında en etkili ismin Monchi olduğunu söyledi.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan ayrılık itirafı

Monchi'nin kendisini telefonla aramasının Sevilla'ya gitmesine ön ayak olduğunu belirtirken, "Monchi beni Sevilla'ya transfer etmek istediğini doğrudan beni arayarak söyledi.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan ayrılık itirafı

Ben de hemen evet dedim. Benim için güzel bir seçenekti. La Liga çok güzel bir lig ve takımda da arkadaşlarım var" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan ayrılık itirafı

"SEVILLA'DA ÇOK İYİ DURUMDAYIM"

Sevilla'da mutlu olduğunu kaydeden Sambacı, "Sevilla'da çok iyi durumdayım. Şehir çok güzel, insanlar çok sıcak.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan ayrılık itirafı

Ailem de burayı çok sevdi. Şu anda her şey güzel. Lige iyi başladık ve 3 maç kazandık. Umarım böyle devam ederiz. Sürekli kazanmalıyız, evimizde kayıp yaşamamalıyız" dedi.

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