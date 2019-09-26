26 Eylül 2019, Perşembe
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Galatasaray'ın eski yıldızı Fernando'dan ayrılık itirafı
Galatasaray'dan 4,5 milyon euro karşılığında La Liga ekibi Sevilla'nın yolunu tutan Fernando Reges, İspanyol kulübünün resmi televizyonuna verdiği röportajda transfer süreciyle ilgili flaş bir itirafta bulundu.
Giriş Tarihi: 26.09.2019 18:05 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 18:25
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