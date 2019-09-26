26 Eylül 2019, Perşembe

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranlarını revize edildi. Ezeli rakiplerden Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'un ise Beşiktaş'ı ağılayacağı haftasında perde yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesiyle açılacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklanan iddia oranları da değiştirildi. İşte yeni oranlar...

Giriş Tarihi: 26.09.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 19:11
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Süper Lig'in 6. haftası müthiş mücadelelere sahne olacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

İki dev derbinin oynanacağı haftaya yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesiyle start verilecek.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Futbolseverler, Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'un ise Beşiktaş'ı konuk edeceği haftayı heyecanla bekliyor.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Nefeslerin tutulduğu Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 28 Eylül 2019 cumartesi akşamı saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek. Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

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