Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti!

Süper Lig'in 6. haftasında cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin oranlarını revize edildi. Ezeli rakiplerden Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'un ise Beşiktaş'ı ağılayacağı haftasında perde yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor mücadelesiyle açılacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklanan iddia oranları da değiştirildi. İşte yeni oranlar...