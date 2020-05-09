09 Mayıs 2020, Cumartesi

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Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Yaz transfer döneminde yerli rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde de gündeme gelen Arda Turan ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:40
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Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası!

Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmeyi amaçlayan ve bu doğrultuda kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası!

Yeni sezonda yerli rotasyonunu genişletmeyi ve bütçesine uygun bir takım oluşturmayı hedefleyen sarı-kırmızılıların Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Oğulcan Çağlayan ile anlaşma sağladığı ileri sürülmüştü.

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Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası!

Cimbom'da bu 3 ismin dışında Erdoğan Yeşilyurt, Alpaslan Öztürk, Nazım Sangare, Mert Çetin, Mert Müldür, Okay Yokuşlu ve Enes Ünal gibi isimler de gündemde yer alıyor.

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Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası!

Galatasaray'da yerli transfer harekatı için arayışlar sürerken, sarı-kırmızılıların eski futbolcuları Arda Turan ve Caner Erkin ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası!

Ajansspor'un haberine göre, bu sezon devre arasında transferi gündeme gelen ama gerçekleşmeyen eski kaptan Arda Turan, dönüş hazırlığında.

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