Galatasaray'dan Arda Turan ve Caner Erkin bombası!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da hareketlilik sürüyor. Yaz transfer döneminde yerli rotasyonunu genişletmek isteyen sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde de gündeme gelen Arda Turan ve Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 09.05.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 10:40 ABONE OL