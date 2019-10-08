08 Ekim 2019, Salı
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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten flaş Falcao yorumu
Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi öncesi Kolombiyalı yıldızla görüştüğünü belirtirken sarı-kırmızılı kulüple ilgili övgü dolu sözler kullandı.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 09:43
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