08 Ekim 2019, Salı

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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten flaş Falcao yorumu

Bafetimbi Gomis, Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferi öncesi Kolombiyalı yıldızla görüştüğünü belirtirken sarı-kırmızılı kulüple ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 09:43
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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten flaş Falcao yorumu

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, ülkesinde bir televizyon programında Galatasaray günlerini anlattı. Gomis, Sarı-kırmızılıların lige tutuk başladıklarını ancak her şeyin daha iyi olacağını söyledi.

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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten flaş Falcao yorumu

Gomis ayrıca Galatasaray'ın yeni transferlerinin performanslarını da değerlendirdi.

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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten flaş Falcao yorumu

"ÜLKENİN EN BÜYÜK TAKIMI"

Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük kulüp olduğunu vurgulayan Gomis, "Türkiye'deki 3 büyük kulüp var ve beni tüm takımların taraftarlarının sevdiğini söyleyebilirim. Ancak Türkiye'de Avrupa kupası kazanan tek takım Galatasaray olduğu için ülkenin en büyük takımı" dedi.

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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten flaş Falcao yorumu

"SERI VE NZONZI MUAZZAM OYUNCULAR"

Jean Mihael Seri ve Steven Nzonzi'nin Galatasaray performanslarını da değerlendiren Gomis, "PSG maçlarında onları izledim. Muazzam oyuncular. Galatasaray gerçekten çok büyük bir takım.

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Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'ten flaş Falcao yorumu

Seri ve Nzonzi'ye neden orada olduklarını sorduğunuzda anlatacaklardır. Orası çok farklı bir yer. Orada yaşadıklarımı, her futbolcunun yaşamasını isterim. İnanılmazdı" ifadelerini kullandı.

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