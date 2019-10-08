08 Ekim 2019, Salı

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Fatih Terim'den flaş karar! Yeni sistemi belirledi

Son 30 yılın en kötü başlangıcını yapan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'i arayışa itti. Sarı-kırmızılı teknik adam, Nzonzi, Lemina ve Seri'den kurulu bir orta saha ile sahaya çıkmayı planlıyor. İşte Fatih Terim'in yeni sistemi...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 10:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 10:52
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Galatasaray'da yeni sistem 4-3-3

Galatasaray'ın ilk 7 hafta sonunda istenen çizgide olmaması Teknik Direktör Fatih Terim'i harekete geçirdi.

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Galatasaray'da yeni sistem 4-3-3

Terim'in, sistem üzerinde de yine bazı oynamalar yapacağı ve böylece bazı formsuz isimleri kızağı çekeceği öğrenildi.

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Galatasaray'da yeni sistem 4-3-3

Sakat ve cezalılardan dolayı ideal 11'ini bulmakta oldukça zorlanan sarı-kırmızılılarda deneyimli teknik adam bir türlü istediği düzeni oturtamadı.

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Galatasaray'da yeni sistem 4-3-3

Paris Saint Germain karşısındaki oyun beğenilse de, bu kez Belhanda'nın formsuzluğu sarı-kırmızılıların teknik patronunu çaresiz bıraktı.

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Galatasaray'da yeni sistem 4-3-3

NZONZI, LEMINA VE SERI ÜÇLÜSÜ

Fatih Terim'in bu nedenle 4-3-3 formülüne geçiş yapmayı planladığı bildirildi. Böylece Nzonzi, Lemina ve Seri'den oluşan bir orta saha kurgulanıyor.

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