07 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar birçok yeni ismi kadrosuna katmış durumda. Tüm bunlar yaşanırken 2015/2016 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 19:27
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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'da yeni sezon hareketliliği tam gaz devam ediyor.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Avusturya kampını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik patron Fatih Terim eksik bölgeler için talimatları vermiş ve çalışmalar başlamıştı.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Bu çalışmalar tüm hızıyla sürerken Sarı-Kırmızılılar'ın 15/16 sezonunda Alman ekibi Dortmund'dan 1.50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı sonrasında Stuttgart'a sattığı Grosskreutz eski takımı hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz, Alman basınına yaptığı açıklamalarda flaş sözler kullandı.

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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu

2015 yılında Galatasaray'a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Alman futbolcu Kevin Grosskreutz, Alman basınına verdiği röportajda Galatasaray için pişmanlık ifadesini kullandı.

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