07 Ağustos 2019, Çarşamba
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Galatasaray'ın eski futbolcusu flaş açıklamalarda bulundu
Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar birçok yeni ismi kadrosuna katmış durumda. Tüm bunlar yaşanırken 2015/2016 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz Alman basınına ilginç açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.08.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2019 19:27
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