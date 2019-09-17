Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu maç için bugün Belçika'ya hareket edecek. İlk olarak Ooestende kentine gidecek olan kafile ardından kara yolu ile Brugge'a geçecek. Öte yandan Galatasaray'ın Club Brugge kafilesinde yer alan isimler belli olurken, yıldız isim kadroya alınmadı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





