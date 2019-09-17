17 Eylül 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı! Yıldız isim kafilede yok
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 18 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, zorlu maç için bugün Belçika'ya hareket edecek. İlk olarak Ooestende kentine gidecek olan kafile ardından kara yolu ile Brugge'a geçecek. Öte yandan Galatasaray'ın Club Brugge kafilesinde yer alan isimler belli olurken, yıldız isim kadroya alınmadı. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 10:51
- 1
- 20
- 2
- 20
- 3
- 20
- 4
- 20
- 5
- 20
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"