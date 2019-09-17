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Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı
Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Kritik mücadelede Faslı yıldız Younes Belhanda'dan faydalanamayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Brugge maçının planını belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:38
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