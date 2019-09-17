Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı

Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Kritik mücadelede Faslı yıldız Younes Belhanda'dan faydalanamayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Brugge maçının planını belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...