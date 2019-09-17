17 Eylül 2019, Salı

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Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı

Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile karşılaşacak. Kritik mücadelede Faslı yıldız Younes Belhanda'dan faydalanamayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Brugge maçının planını belirledi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 12:38
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Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına Club Brugge deplasmanında çıkacak olan Galatasaray'da galibiyete kilitlendi.

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Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı

Sarı-Kırmızılıar A Grubunun en zayıf halkası olarak görülen Belçika ekibini yenerek, avantaj sağlamanın peşinde...

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Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı

Teknik direktör Fatih Terim rakibi futbolcularına ezberlettirirken üç önemli konu üzerinde durdu.

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Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı

Tecrübeli hoca ilk olarak oyunun kontrol edilmesini istiyor.

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Galatasaray Brugge'ü böyle yıkacak! İşte Fatih Terim'in imha planı

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Belhanda'nın yokluğunda ilk kez birlikte oynayacak olan Nzonzi, Lemina ve Seri bu görevi üstlenecek.

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