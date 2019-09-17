17 Eylül 2019, Salı

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32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?

Sadece Avrupa kıtasının değil, futbolun en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla start alacak. Kupada yarışacak 32 takımın toplan değeri 16 milyar euro olarak göze çarpıyor. Peki temsilcimiz Galatasaray bu listede kaçıncı sırada. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:21
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32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?

Cimbom, kurucusu Ali Sami Yen'in açtığı "Hedefimiz Türk olmayan takımları yenmek" yolunda ilerlemek için bir kez daha yelken açtı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası yarın oynanacak Brugge karşılaşmasıyla start alıyor.

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32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?

Bugüne kadar Avrupa Kupaları'nda 279 karşılaşmada 99 galibiyeti bulunan Aslan, 'dalya' demek için Belçika deplasmanında galibiyet kovalayacak. Cimbom, 73 kez berabere kalırken, 107 defa da yenildi.

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32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerini Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Brugge maçına motive ediyor.
İmparator "Hep birlikte bu kulübe 100. Avrupa Kupası galibiyetini kazandırmanın eşiğindeyiz.

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32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?

Brugge'ü yenerek hem bu hedefe ulaşmak hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapabiliriz" dedi.

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32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?

Cimbom, 15 kez katıldığı Devler Ligi'nde 28 kez kazandı. Geçen sezon sadece 1 galibiyet alabilmişti.

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