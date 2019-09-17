17 Eylül 2019, Salı
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?
Sadece Avrupa kıtasının değil, futbolun en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla start alacak. Kupada yarışacak 32 takımın toplan değeri 16 milyar euro olarak göze çarpıyor. Peki temsilcimiz Galatasaray bu listede kaçıncı sırada. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.09.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:21
- 1
- 41
- 2
- 41
- 3
- 41
- 4
- 41
- 5
- 41
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"