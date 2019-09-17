32 takım 16 milyar euro! Peki Aslan kaçıncı sırada?

Sadece Avrupa kıtasının değil, futbolun en büyük organizasyonu olarak kabul edilen Şampiyonlar Ligi bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla start alacak. Kupada yarışacak 32 takımın toplan değeri 16 milyar euro olarak göze çarpıyor. Peki temsilcimiz Galatasaray bu listede kaçıncı sırada. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 01:51 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





