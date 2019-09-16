16 Eylül 2019, Pazartesi
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Galatasaray'da savunma alarm veriyor!
Galatasaray'da Kasımpaşa maçından sonra savunmadaki eksiklikler göze çarpıyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Marcao ve Luyindama, kısa sürelik periyotta defansta iyi bir görüntü çizdiler. Bu sezona ise iyi başlayamayan ikilinin yaptığı hatalar dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:13
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