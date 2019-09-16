16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçından sonra savunmadaki eksiklikler göze çarpıyor. Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Marcao ve Luyindama, kısa sürelik periyotta defansta iyi bir görüntü çizdiler. Bu sezona ise iyi başlayamayan ikilinin yaptığı hatalar dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 11:13
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Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon devre arasında kadroya katılan Luyindama ve Marcao, bu sezon beklenenden uzak bir görüntü sergiliyor.

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Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Geçen sezonki çifte şampiyonlukta önemli pay sahibi olan iki isimin performansından dolayı sarı-kırmızılılar yaz transfer döneminde stoper bölgesine takviye yapmamıştı.

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Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Portekiz'den transfer edilen Marcao, özellikle dikine oynaması ve sol ayaklı olmasından dolayı o bölgede iyi bir görüntü çizmişti.

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Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Marcao, bu sezona ise eski görüntüsünden uzak başladı. Brezilyalı oyuncu Süper Lig'in 1.haftasında oynanan Denizlispor maçında gördüğü iki basit sarı kartla takımını ilk yarıda 10 kişi bırakmıştı.

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Galatasaray'da savunma alarm veriyor!

Sarı-kırmızılılar 10 kişi kaldığı o maçı 2-0 kaybetmişti. Son oynanan Kasımpaşa maçı ise bardağı taşıran son damla oldu.

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