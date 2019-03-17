17 Mart 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Bursaspor'a konuk oluyor. İşte iki takımın 11'leri...

Giriş Tarihi: 17.03.2019 17:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2019 17:47
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Galatasaray'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Bursaspor'un 11'i:

Okan

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Galatasaray'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Shehu

  • 3
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Galatasaray'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Ertuğrul

  • 4
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Galatasaray'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Chedjou

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Galatasaray'ın Bursaspor 11'i belli oldu!

Umut Meraş

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