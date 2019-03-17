17 Mart 2019, Pazar
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Feghouli muhteşem bir gol attı sosyal medya yıkıldı!
Galatasaray'ın Bursaspor karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçtiği karşılaşmada takımın 3.golünü atan Sofiane Feghouli'ye sosyal medyadan büyük övgüler geldi. İşte o mesajlar...
Giriş Tarihi: 17.03.2019 21:13
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