23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı şaşırtan teklif! 5 dakika oynadı 3 milyon Euro verdiler

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Maicon'u satış listesine koyan, Ozan Kabak ve Garry Rodrigues'i hatrı sayılı bir bonservis fiyatıyla gönderen Galatasaray'da 'değişim' devam ediyor...

Giriş Tarihi: 22.01.2019 18:35 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 18:59
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Galatasarayı şaşırtan teklif! 5 dakika oynadı 3 milyon Euro verdiler

'Ocak'ta ve Temmuz'da değişeceğiz, yenileneceğiz' açıklamaları yapan Fatih Terim yönetimden 2 forvet transferi beklerken, tecrübeli çalıştırıcının Belhanda, Feghouli ve Mariano hakkında vereceği son karar merakla bekleniyor.

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Galatasarayı şaşırtan teklif! 5 dakika oynadı 3 milyon Euro verdiler

Feghouli ve Belhanda için Arabistan kulüplerinden teklif alan Galatasaray yönetimi yüksek maaşlara oynayan iki yıldız futbolcuyu takımdan göndermeye sıcak bakarken, Terim'in şimdilik bu teklifleri geri çevirdiği ifade ediliyor.

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Galatasarayı şaşırtan teklif! 5 dakika oynadı 3 milyon Euro verdiler

Devre arası transfer sezonunu dolu dolu geçiren Galatasaray'da Belhanda, Feghouli, Mariano, Maicon derken 18 yaşındaki Yunus Akgün'e gelen teklif hem yönetimi hem de teknik heyeti şaşırttı.

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Galatasarayı şaşırtan teklif! 5 dakika oynadı 3 milyon Euro verdiler

3 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Akşam'ın haberine göre; Takımda fazla forma şansı bulamamasına rağmen çalışkanlığı ve yetenekleriyle ön plana çıkan Yunus'a Anderlecht talip olurken, bu transfer için Belçika devinin 3 milyon Euro'yu gözden çıkarması dikkat çekti.

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Galatasarayı şaşırtan teklif! 5 dakika oynadı 3 milyon Euro verdiler

Kendi yaş grubundaki futbolculardan ayrı olarak bireysel antrenmanları ve özel hoca eşliğinde yaptığı çalışmalarıyla göze çarpan Yunus Akgün şu anda asgari ücret kazanırken, genç yeteneğin kulüpten makul ölçülerde maaş düzenlemesi istediği öğrenildi.

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