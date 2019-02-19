19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu! O isim yok...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosu belli oldu.

İşte kamp kadrosu...

Giriş Tarihi: 19.02.2019 16:32
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Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu! O isim yok...

Fernando Muslera

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Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu! O isim yok...

İsmail Çipe

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Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu! O isim yok...

Mariano Ferreira

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Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu! O isim yok...

Christian Luyindama

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Galatasaray'ın Benfica maçı kadrosu belli oldu! O isim yok...

Gökay Güney

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