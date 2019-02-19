19 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray şimdi yandı! Diagne depremi...

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 14:53
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne depremi...

Galatasaray taraftarında, Diagne transferi sonrasında büyük bir beklenti oluşmuştu. Gol patlaması olacağı düşünülüyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

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Galatasaray şimdi yandı! Diagne depremi...

Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Senegalli, ilk lig maçında Trabzonspor'a karşı 1 gol attı.

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Galatasaray şimdi yandı! Diagne depremi...

O gol penaltıdan geldi. Diagne, 4.5 yıl için Aslan'dan 10,65 milyon Euro garanti ücret alacak.

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Galatasaray şimdi yandı! Diagne depremi...

Diagne ile ilgili şimdilik yapılan tek olumlu görüş ise arkasındaki isimleri oynatıyor olması.

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Galatasaray şimdi yandı! Diagne depremi...

Onun transferinden sonra Feghouli ve Belhanda'nın performansı bir hayli arttı..

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