19 Şubat 2019, Salı
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Galatasaray şimdi yandı! Diagne depremi...
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, sezonun ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanmıştı.
Giriş Tarihi: 19.02.2019 14:53
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