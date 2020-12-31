Cimbom'da transfer harekatı! 6 ayrılık birden...

Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi bir yenilenmeye gidecek olan Galatasaray'da, ayrılık rüzgarları esecek. Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda kabuk değiştirmeye hazırlanan Cimbom, 6 futbolcusuyla yollarını ayıracak. Takımdan ayrılacak olan bu futbolcuların ardından sarı kırmızılılar yeni transferlere kaynak oluşturmuş olacak. İşte o isimler...