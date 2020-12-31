31 Aralık 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Cimbom'da transfer harekatı! 6 ayrılık birden...

Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi bir yenilenmeye gidecek olan Galatasaray'da, ayrılık rüzgarları esecek. Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda kabuk değiştirmeye hazırlanan Cimbom, 6 futbolcusuyla yollarını ayıracak. Takımdan ayrılacak olan bu futbolcuların ardından sarı kırmızılılar yeni transferlere kaynak oluşturmuş olacak. İşte o isimler...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:50
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Cimbom'da transfer harekatı! 6 ayrılık birden...

Süper Lig'de üst üste aldığı galibiyetlerle 2020 yılını lider kapayan Galatasaray'da gözler tamamen ara transfer dönemine çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cimbom'da transfer harekatı! 6 ayrılık birden...

Bir yandan kadroya takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in devre arasında kadroda düşünmediği isimler belli oldu.

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Cimbom'da transfer harekatı! 6 ayrılık birden...

TERİM KARARINI VERDİ!
Tecrübeli teknik adam, kulübün menfaatleri doğrultusunda yüksek maliyeti bulunan bazı yıldızlar ve performansını yetersiz gördüğü toplam 6 ismi gözden çıkardı.

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Cimbom'da transfer harekatı! 6 ayrılık birden...

YENİ İSİMLER İÇİN BÜTÇE AÇILACAK!
Ara transfer döneminde bu operasyonu gerçekleştirmek için düğmeye basacak olan Aslan, takıma yeni katılacak isimler için bütçe açmayı hedefliyor.

İşte gözden çıkarılan 6 isim...

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Cimbom'da transfer harekatı! 6 ayrılık birden...

RADAMEL FALCAO
Galatasaray'da Fatih Terim'in üzerini çizdiği isimlerden Radamel Falcao, sakatlıkları ve yüksek maliyetiyle tepki topluyor.

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