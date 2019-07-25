25 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Augsburg 11'i belli oldu

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Augsburg ile özel maçta karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 18:51
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Galatasaray'ın Augsburg 11'i belli oldu

İsmail

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Galatasaray'ın Augsburg 11'i belli oldu

Emre

  • 3
  • 13
Galatasaray'ın Augsburg 11'i belli oldu

Linnes

  • 4
  • 13
Galatasaray'ın Augsburg 11'i belli oldu

Ahmet

  • 5
  • 13
Galatasaray'ın Augsburg 11'i belli oldu

Marcao

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