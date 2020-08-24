24 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ayrılan olmayınca...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna 5 ismi dahil etmişti. Sözleşmesi biten oyunculardan sadece Ryan Donk'la mukavele uzatan sarı-kırmızılılar, Maicon'u ise 1 milyon 430 bin Euro bedelle Al Nasr'a göndermişti. Pandemi sonrası yaşanan mali kayıptan en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Cimbom, sezonu 6. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını da kaybetmişti. FFP kapsamında da satmadan alım yapamayan sarı-kırmızılı takım, gelir olmayınca bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.08.2020 20:58
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Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ayrılan olmayınca...

Geçtiğimiz sezonu beklentilerin altında tamamlayan Galatasaray, topladığı 56 puanla sezonu 6. sırada tamamlamıştı.

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Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ayrılan olmayınca...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan sarı-kırmızılılar, transferde de oldukça hareketli günler geçirirken şu ana kadar 5 yeni ismi kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ayrılan olmayınca...

Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Omar Elabdellaoui'yi resmen açıklayan sarı-kırmızılılar, temaslarını sürdürürken hali hazırda kadroda bulunan bazı isimler için de çalışmalar sürüyor.

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Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ayrılan olmayınca...

Özellikle Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli ikilisi konusunda belirsizlik devam ediyor...

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Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ayrılan olmayınca...

Yeni sezonda yüksek maaşlı isimleri elden çıkarmaya çalışan sarı-kırmızılıları pandemi sonrası yaşanan mali kriz sonrası zor günler bekliyor.

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