Galatasaray'da transfer çıkmazı! Ayrılan olmayınca...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna 5 ismi dahil etmişti. Sözleşmesi biten oyunculardan sadece Ryan Donk'la mukavele uzatan sarı-kırmızılılar, Maicon'u ise 1 milyon 430 bin Euro bedelle Al Nasr'a göndermişti. Pandemi sonrası yaşanan mali kayıptan en çok etkilenen kulüplerin başında gelen Cimbom, sezonu 6. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını da kaybetmişti. FFP kapsamında da satmadan alım yapamayan sarı-kırmızılı takım, gelir olmayınca bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamıyor. İşte detaylar...