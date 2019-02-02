02 Şubat 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ikinci yarıya bomba transferlerle giren Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. İşte Fatih Terim'in Alanyaspor karşısında belirlediği ilk 11...

Giriş Tarihi: 02.02.2019 01:13
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İşte Galatasarayın Alanyaspor karşısındaki ilk 11i! Fatih Terim...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19. haftada sarı-kırmızılılar 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

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İşte Galatasarayın Alanyaspor karşısındaki ilk 11i! Fatih Terim...

6. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsinden sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Cimbom bu maçlarda 19 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Aslan 6-0 kazandı.

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İşte Galatasarayın Alanyaspor karşısındaki ilk 11i! Fatih Terim...

ASLAN ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Ligin ikinci yarısında MKE Ankaragücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan Galatasaray, bu seriyi Alanyaspor karşısında da sürdürmek istiyor. Ligde son 5 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılarak zirve takibinden kopmak istemiyor.

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İşte Galatasarayın Alanyaspor karşısındaki ilk 11i! Fatih Terim...

BELHANDA'NIN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'da Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın cezası bitti. Belhanda, MKE Ankaragücü karşılaşmasında sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşmüştü. Göztepe müsabakasında cezasını tamamlayan yıldız oyuncu, Alanyaspor maçında takımdaki yerini alacak.

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İşte Galatasarayın Alanyaspor karşısındaki ilk 11i! Fatih Terim...

YENİ TRANSFER MBAYE DİAGNE CEZALI
Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, ilk maçında takımını yalnız bırakacak. Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezalısı olan Diagne, cezasını sarı-kırmızılıların Alanyaspor oynayacağı karşılaşmada bitirecek. Golcü futbolcu, bir daha ki hafta Trabzonspor ile oynanacak müsabakada görev alabilecek.

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