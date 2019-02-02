İşte Galatasarayın Alanyaspor karşısındaki ilk 11i! Fatih Terim...

02 Şubat 2019, Cumartesi
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İşte Galatasaray'ın Alanyaspor karşısındaki ilk 11'i! Fatih Terim...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında ikinci yarıya bomba transferlerle giren Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. İşte Fatih Terim'in Alanyaspor karşısında belirlediği ilk 11...
Giriş Tarihi: 02.02.2019 01:13
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