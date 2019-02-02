İşte Galatasarayın Alanyaspor karşısındaki ilk 11i! Fatih Terim...

6. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların hepsinden sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Cimbom bu maçlarda 19 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 5 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Aslan 6-0 kazandı.



