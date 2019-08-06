06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Ljubomir Fejsa transferleri için mücadele veren iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte hedefteki yıldız golcü...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 11:44
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