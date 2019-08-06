06 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray ile tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Ljubomir Fejsa transferleri için mücadele veren iki ezeli rakip, bir transferde daha karşı karşıya geldi. İşte hedefteki yıldız golcü...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 11:44
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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü

Aslan, işi sıkı tutayım derken görüşmeler yapıldığı esnada Kanarya gelip işi bitiriyor.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü

Adı ilk etapta Galatasaray ile anılan Vedat Muriç ve Deniz Türüç Fenerbahçe ile resmi sözleşmelere imza atmışlardı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, yakın zamanda Serdar Aziz, Tolga Ciğerci ve yaz transfer döneminde yine sarı kırmızılılardaki performansıyla transfer olan Rodrigues'i yurt dışından kiralık olarak getirdi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü

Galatasaray ise yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan Şener Özbayraklı ile sözleşme yapmıştı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan bir transfer savaşı daha! İşte hedefteki golcü

Aslan bu kez ise forvet bölgesine istediği isim için görüşmelere başlamıştı.

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