21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın 11'i belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 21.02.2019 21:37 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 21:50
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Galatasaray'ın 11'i belli oldu

BENFİCA 11'İ

Vlachodimos

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Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Almeida

  • 3
  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Ruben Dias

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  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Ferro

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  • 23
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Grimaldo

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