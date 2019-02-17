17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte 11'ler

Giriş Tarihi: 17.02.2019 17:33 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 17:50
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Galatasaray'ın 11'i belli oldu

KASIMPAŞA 11'i (MUHTEMEL)

Scuffet,

  • 2
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Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Ben Youssef

  • 3
  • 22
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Veysel

  • 4
  • 22
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

Veigneau

  • 5
  • 22
Galatasaray'ın 11'i belli oldu

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