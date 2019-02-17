17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

"Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart"

Mbaye Diagne'nin eski takım arkadaşı Youssef ile girdiği mücadelede yaptığı hareket tartışmaları da beraberinde getirdi.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 20:45 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 20:46
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Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart

Kasımpaşa'nın sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği mücadelenin 6. dakikasında Diagne'nin Youssef'a yaptığı müdahale tartışma yarattı.

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Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart

Kasımpaşa - Galatasaray maçında dakikalar 6'yı gösterirken Diagne ile Youssef arasında yaşanan hava topu mücadelesinde Senegalli golcünün rakibine yaptığı müdahale sonrasında tartışma çıktı.

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Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart

Karşılaşmayı NTV'de canlı yayında değerlendiren tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Diagne'nin pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade etti.

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Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart

Maçın VAR hakemi Halil Umut Meler'i de ağır bir dille eleştiren Dilmen şu ifadeleri kullandı:

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Diagne'nin pozisyonu kırmızı kart

"Bunu bu maçın hakemine değil, bütün hakemlerimize söylüyorum. Ne Ali Palabıyık'ı, ne de Fırat Aydınus'u bazı şeyler nedeniyle eleştiremem.

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