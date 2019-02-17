17 Şubat 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...

Ekonomik sıkıntılara rağmen FFP sürecini başarıyla yöneten ve iki transfer döneminde de eksiye düşmeyen Galatasaray, bonservis limiti dolduğu için çareyi kiralama yolunda bulmuştu.

Giriş Tarihi: 17.02.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 14:44
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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...

Sarı kırmızılılara kiralık olarak katılan isimlerin kaderi belli oldu. İşte o isimler, UEFA ve sarı kırmızılılardaki son duruma dair ayrıntılar...

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...

GALATASARAY UEFA'YI SARSTI
UEFA Finansal Fair Play Komitesi'nin 'yeniden yargılanma' kararını CAS'a götüren ve açtığı davayı kazanan Galatasaray'ın bu hamlesi ses getirdi.

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...

CAS'ın kendisine karşı aldığı bu kararın ardından bir açıklama yayınlayan UEFA, yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...

"UEFA, CAS'ın verdiği kararı analiz edecektir. Bu karardan kaynaklı, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir."

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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...

Takım da yeni sezon kapsamında yavaş yavaş şekilleniyor... Kaderi belli olan 4 isim şöyle:

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