17 Şubat 2019, Pazar
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Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Takımdan ayrılacaklar...
Ekonomik sıkıntılara rağmen FFP sürecini başarıyla yöneten ve iki transfer döneminde de eksiye düşmeyen Galatasaray, bonservis limiti dolduğu için çareyi kiralama yolunda bulmuştu.
Giriş Tarihi: 17.02.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 17.02.2019 14:44
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