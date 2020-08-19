19 Ağustos 2020, Çarşamba

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

2020/2021 sezonu için sahaya inen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar; Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Oğulcan Çağlayan transferlerini resmen açıklamıştı. Oyuncu arayışlarını sürdüren ve kadroya birçok takviye daha yapacak olan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler merak konusu olurken, yeni sezon öncesi 5 ismin ayrılığının kesinleştiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:59
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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde start veren Galatasaray'da gündem transfer...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Geride bıraktığımız sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Cimbom, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle 23. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, transferleri bir bir açıklamaya başladı.

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Aslan, ilk olarak teknik direktör Fatih Terim'in ısrarla kadroda görmek istediği eski futbolcusu Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

Hücum rotasyonunu da genişletmek isteyen Cimbom, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan'ı 4 yıllığına renklerine bağladı.

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