Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Fatih Terim biletlerini kesti

2020/2021 sezonu için sahaya inen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-kırmızılılar; Arda Turan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Oğulcan Çağlayan transferlerini resmen açıklamıştı. Oyuncu arayışlarını sürdüren ve kadroya birçok takviye daha yapacak olan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler merak konusu olurken, yeni sezon öncesi 5 ismin ayrılığının kesinleştiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 19.08.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 11:59 ABONE OL