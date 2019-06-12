Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi!

2018-2019 sezonunu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarını hız vermeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızı ekip Seri A ekibi Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusuna resmen talip oldu. İşte detalar...