12 Haziran 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi!

2018-2019 sezonunu çifte şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmalarını hız vermeden devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızı ekip Seri A ekibi Inter'in 31 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusuna resmen talip oldu. İşte detalar...

Giriş Tarihi: 12.06.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 12.06.2019 10:09
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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi!

Süper Lig'de Fatih Terim'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi!

Yeni sezon öncesi transferlerin kampa yetişmesini isteyen Fatih Terim, yönetime listeyi verdi.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi!

Gelecek sezon hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bşr takım kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi!

Orta sahaya takviye isteyen Terim, aradığı ismi İtalya'da buldu.

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Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi!

Galatasaray yönetimi de Fatih Terim'in isteği doğrultusunda transferde düğmeye bastı.

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