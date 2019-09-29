29 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı korku sardı! Paris Saint Germain maçında...

Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe herkesin merakla beklediği derbide karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Kendi seyircisi önünde sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da gözler salı günü Şampiyonlar Ligi arenasında oynanacak PSG maçına çevrildi. Özellikle derbide ortaya konan oyun Galatasaray cephesini tatmin etmedi. Bu oyun sonrasında ise Galatasaray taraftarlarını Paris Saint Germain korkusu sardı...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 13:17
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Galatasaray'ı korku sardı! Paris Saint Germain maçında...

Sezon başından bu yana toparlanamayan Fatih Terim'in takımı, istenilen seviyeye gelemedi. Galatasaray'ı bekleyen en büyük tehlike ise Şampiyonlar Ligi...

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Galatasaray'ı korku sardı! Paris Saint Germain maçında...

Bu seviyede her zaman farklı oynayan Galatasaray, Club Brugge deplasmanında otoritelerden geçer not almıştı ve değerli bir beraberlikle evine dönmüştü. Şimdi sırada evde oynanacak PSG ve Real Madrid sınavları var.

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Galatasaray'ı korku sardı! Paris Saint Germain maçında...

DEFANS GÜVEN VERMİYOR
Bonservisine 8 milyon Euro verilen Christian Luyindama ile geçtiğimiz sezon ortasında transfer edilen Marcao'nun bireysel hatalarda zirveye çıkması, Galatasaray'ın en büyük yumuşak karnı.

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Galatasaray'ı korku sardı! Paris Saint Germain maçında...

TOP FALCAO'YA GELMİYOR
Öte yandan yıldız golcü Radamel Falcao'nun ceza sahası içinde topla buluşturulamaması sarı-kırmızılıların gol yollarında etkisiz olmasına yol açıyor.

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Galatasaray'ı korku sardı! Paris Saint Germain maçında...

Feghouli ve Belhanda'nın oyuna tam girememesi, Ryan Babel'in ise asistten çok gole yakın oynaması, Kolombiyalı yıldızı ceza sahası içinde yalnız bırakan etkenlerden.

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