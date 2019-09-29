29 Eylül 2019, Pazar
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Galatasaray'ı korku sardı! Paris Saint Germain maçında...
Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe herkesin merakla beklediği derbide karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi. Kendi seyircisi önünde sahadan 1 puanla ayrılan Galatasaray'da gözler salı günü Şampiyonlar Ligi arenasında oynanacak PSG maçına çevrildi. Özellikle derbide ortaya konan oyun Galatasaray cephesini tatmin etmedi. Bu oyun sonrasında ise Galatasaray taraftarlarını Paris Saint Germain korkusu sardı...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 13:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 13:17
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