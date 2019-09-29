Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı! Fenerbahçe maçının ardından...

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı kritik mücadelede iki ezeli rakip puanları paylaştı. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan teknik direktör Fatih Terim de Fenerbahçe maçıyla birlikte cezasını tamamladı. Terim, gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği maçında kulübedeki yerini alacak. Öte yandan tecrübeli teknik adam, başkent temsilcisiyle yapılacak mücadele öncesi Hollandalı yıldız Ryan Babel ile ilgili sürpriz bir karar aldı.



Giriş Tarihi: 29.09.2019 14:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





