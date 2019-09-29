29 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı! Fenerbahçe maçının ardından...

Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Gol sesinin çıkmadığı kritik mücadelede iki ezeli rakip puanları paylaştı. Cezası nedeniyle kulübede yer almayan teknik direktör Fatih Terim de Fenerbahçe maçıyla birlikte cezasını tamamladı. Terim, gelecek hafta oynanacak olan Gençlerbirliği maçında kulübedeki yerini alacak. Öte yandan tecrübeli teknik adam, başkent temsilcisiyle yapılacak mücadele öncesi Hollandalı yıldız Ryan Babel ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

Giriş Tarihi: 29.09.2019 14:56
  • 1
  • 10
Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı! Fenerbahçe maçının ardından...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

  • 2
  • 10
Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı! Fenerbahçe maçının ardından...

Sarı-Kırmızılıların Falcao ve Fenerbahçe'nin ise Luiz Gustavo transferi, dünyanın da gözünün bu derbiye çevirmesini sağlamıştı.

  • 3
  • 10
Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı! Fenerbahçe maçının ardından...

Ancak, uzun yıllar süren beraberlik serisi yine bozulmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

  • 4
  • 10
Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı! Fenerbahçe maçının ardından...

Fenerbahçe bu beraberliğin ardından puanını 11'e yükseltirken, Galatasaray puanını 9'a çıkarttı.

  • 5
  • 10
Fatih Terim'den sürpriz Babel kararı! Fenerbahçe maçının ardından...

Galatasaray'da bu dev derbinin ardından rotasyon uygulaması yeniden devreye girecek...

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör