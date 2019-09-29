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Usta yazardan Falcao'ya şok sözler! "Kendini yalandan yere atıyor"
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Pozisyon bakımından kısır geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Türk spor basınının duayen yazarları ise kritik mücadeleye köşelerinde yer verdi. İşte usta yazarların Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili değerlendirmeleri...
Giriş Tarihi: 29.09.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 11:25
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