27 Nisan 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı cezbedecek teklif! Cimbom'a dev takas...

Bir süredir Younes Belhanda ile ilgilenen Al Nasr, Faslı yıldız ile Maicon'un bonservisini istedi; Ahmed Musa'yı vermeyi teklif etti. Öneriye sıcak bakan yönetim görüşmeleri derinleştirme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 27.04.2020 02:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 06:39
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Galatasaray'ı cezbedecek teklif! Cimbom'a dev takas...

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına şimdiden başladı.

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Galatasaray'ı cezbedecek teklif! Cimbom'a dev takas...

Gelecek sezon için birçok ismi transfer listesine alan Cimbom'a sürpriz bir teklif geldi.

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Galatasaray'ı cezbedecek teklif! Cimbom'a dev takas...

ARAP TAKIMLARI TAKASA YÖNELİYOR

Virüs salgınının ardından tüm kulüpler bütçelerini kısarken bu durum Arap takımlarına da yansıdı. Artık yüksek bonservisler ödemek yerine ihtiyaç duydukları alana göre takas önerileriyle kapıyı çalışmaya başladılar.

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Galatasaray'ı cezbedecek teklif! Cimbom'a dev takas...

Fotomaç'ın haberine göre; Suudi Arabistan kulübü Al Nasr da Younes Belhanda'ya göz koydu. Hamdallah ve Amrabat'ın yer aldığı hücum hattını Faslı oyuncu ile zenginleştirmeyi planlıyor.

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Galatasaray'ı cezbedecek teklif! Cimbom'a dev takas...

Tabii Galatasaray'dan kiraladığı ve performansından memnun olduğu Maicon'u da korumak istiyor. Bunun için bir takas planı hazırlandığı bildirildi.

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