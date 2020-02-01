Öğrenince çok şaşıracaksınız! Terim'in yeni prensi meğer...

01 Şubat 2020, Cumartesi
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Devre arasına transferde hızlı giriş yapan Galatasaray'da Erkan Süer transfer edilmişti. Sarı-kırmızılılar Boluspor'da top koşturan 18 yaşındaki Erkan Süer'i kadrosuna katmıştı. Genç oyuncu formayı giydi... Peki, sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği sorulardan birisi de genç aslan Erkan Suer nereli?
Giriş Tarihi: 01.02.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 10:54
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