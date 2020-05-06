06 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 93 milyon...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada, gelecek sezon için çalışmalarını yürüten Galatasaray, mali yönden elini rahatlatacak hamleler yapmayı planlıyor. Fakat Aslan'ı bekleyen iki büyük tehlike var. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 15:59
ABONE OL
  • 1
  • 16
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 93 milyon...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray, ligin oynanan ilk 26 haftalık periyodunda topladığı 50 puanla 3. sırada yer alıyor.

  • 2
  • 16
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 93 milyon...

Sezon sonunda kupaya uzanmak isteyen Aslan, bu günlerde transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor...

  • 3
  • 16
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 93 milyon...

Birçok isim ile temas halinde olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı isimlerle de yollarını planlıyor.

  • 4
  • 16
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 93 milyon...

Tüm bunların yanında Galatasaray'da iki büyük sorun baş gösteriyor... Terim tarafından kiralık gönderilen Ryan Babel ile Kasımpaşa'dan kadroya katılan Senegelli golcü Mbaye Diagne.

  • 5
  • 16
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 93 milyon...

Bu iki oyuncu sezon sonunda zorunlu olarak Galatasaray'a dönecek gibi görünse de sarı-kırmızılı cephede bu durum rahatsızlık yaratıyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör