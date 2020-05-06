06 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan flaş ayrılık kararı! Corona virüsü ve maaş...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, takımlar bu süreçte gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Ligdeki yıldızların birçoğunun durumu merakla beklenirken, takımlardan flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sezonun bitmesiyle birlikte takımların birçok radikal karar alması beklenirken, Galatasaray da yıldız oyuncusu hakkında flaş bir karar aldı. Takımın en çok kazanan isimlerinden olan tecrübeli futbolcu, sezonun bitmesiyle birlikte sarı-kırmızılılardan ayrılacak. İşte Süper Lig takımlarındaki son gelişmeler ve Cimbom'da ayrılması beklenen o yıldız...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 13:29
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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız oyuncu ayrılıyor...

ADEM LJAJIC

Beşiktaş'ta performansı ilginç bir şekilde düşüş gösteren Adem Ljajic, kafa olarak sahada olmadığını net şekilde gösterdi. Sergen Yalçın'ın Ljajic için vereceği son karar beklenirken, Ljajic ile piyasası yüksekken ayrılık yaşanabilir.

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız oyuncu ayrılıyor...

JAILSON

Fenerbahçe'de stoper oynadığı maçlarda büyük hatalar yapan Jailson, orta sahaya geçtiği maçlarda ise büyük beğeni kazandı. 24 yaşındaki Brezilyalı'nın transfer piyasasında iyi bir teklif getirme ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor.

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız oyuncu ayrılıyor...

YILDIZLAR HAKKINDA NE KARAR ALINACAK?

İşte geleceği merak edilen Süper Lig yıldızları ve Cimbom'daki flaş karar...

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız oyuncu ayrılıyor...

EMRE KILINÇ

Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç, kırmızı-beyazlılar zirve yarışında olduğu için devre arasında ayrılması. Ancak 25 yaşındaki futbolcunun sezon bittikten sonra nereye imza atacağı ciddi şekilde merak ediliyor.

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Galatasaray'dan flaş karar! Yıldız oyuncu ayrılıyor...

BERNARD MENSAH

Süper Lig'de son sırada yer alan Kayserispor'un önemli oyuncusu Bernard Mensah'ın adı dört büyüklerle anılıyor. 25 yaşındaki Ganalı oyuncunun, gelecek sezon başka bir takımda forma giymesi beklenirken, o takımın hangisi olacağı şimdilik büyük soru işareti olarak gözüküyor.

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