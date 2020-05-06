Galatasaray'dan flaş ayrılık kararı! Corona virüsü ve maaş...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, takımlar bu süreçte gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. Ligdeki yıldızların birçoğunun durumu merakla beklenirken, takımlardan flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sezonun bitmesiyle birlikte takımların birçok radikal karar alması beklenirken, Galatasaray da yıldız oyuncusu hakkında flaş bir karar aldı. Takımın en çok kazanan isimlerinden olan tecrübeli futbolcu, sezonun bitmesiyle birlikte sarı-kırmızılılardan ayrılacak. İşte Süper Lig takımlarındaki son gelişmeler ve Cimbom'da ayrılması beklenen o yıldız...