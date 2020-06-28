Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 30 milyon...

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Baaşakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda önemli bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da hedef lider Medipol Başakeşhir'i deplasmanda mağlup edip yarıştan kopmamak. Eğer sarı kırmızılı ekip rakibine mağlup olursa ekonomik olarak da ağır darbe alacak. İşte detaylar...