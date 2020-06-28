28 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 30 milyon...

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Baaşakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda önemli bir mücadeleye çıkacak olan Galatasaray'da hedef lider Medipol Başakeşhir'i deplasmanda mağlup edip yarıştan kopmamak. Eğer sarı kırmızılı ekip rakibine mağlup olursa ekonomik olarak da ağır darbe alacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 13:22
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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 30 milyon...

Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nden 70 milyon Euro'nun üzerinde para kazanan sarı kırmızılıların hedefi ligi en kötü 2. ya da 3. bitirmek.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 30 milyon...

Bu nedenle deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen Cimbom lidere karşı kayıp yaşarsa ekonomik olarak da ağır darbe alacak.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 30 milyon...

Rizespor ve Gaziantep maçlarında 5 puan kaybederek ligde 4.'lüğe gerileyen G.Saray'da gelecek sezon planlaması için son 6 hafta ve özellikle bugünkü Başakşehir maçının önemi büyük.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 30 milyon...

İki yıldır Şampiyonlar Ligi gelirleri ile ekonomik açıdan fazla sorun yaşamayan Cimbom'da tehlike çanları çalmaya başladı.

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Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! 30 milyon...

Falcao, Feghouli, Belhanda, Babel gibi maliyeti yüksek futbolcuları kadrosunda bulunduran G.Saray, ligde ikincilik ya da üçüncülük koltuğuna oturamazsa bunun bedeli 'küçülme' politikası olacak.

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