Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak

Terim, "Onların keyif alması bizim için çok önemli. Kenardayken ben de mücadeleden ve oyundan keyif alıyorum. Muhakkak hatalarımız var ve tam hazır değiliz ama bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklere ve sonuçlara baktığımızda, Galatasaray'ın hanesine iyi şeyleri sıralayabiliriz. Ocakta yeniden bir hamle şansımız var.