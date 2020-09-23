23 Eylül 2020, Çarşamba

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak

Gözünü Süper Lig'in 3. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinibe öeviren Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş'ın eski yıldızı kadroya katmak için düğmeye bastı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:45
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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Galatasaray, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleri ile yeni sezona umut dolu başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak

Takıma yeni katılan oyuncuların uyumu teknik direktör Fatih Terim'in yüzünü güldürürken bir yandan da takıma yeni katılacak oyuncular üzerine yoğun mesai harcanıyor.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak

"HER DAKİKA HER ŞEY YAŞANABİLİR"

Tecrübeli teknik adam Başakşehir maçının ardından transfer sezonunun 5 Ekim'de kapandığını hatırlatarak, çalışmaların devam ettiğini anlatmıştı.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak

Terim, "Onların keyif alması bizim için çok önemli. Kenardayken ben de mücadeleden ve oyundan keyif alıyorum. Muhakkak hatalarımız var ve tam hazır değiliz ama bazı mevkilerde yaptığımız değişikliklere ve sonuçlara baktığımızda, Galatasaray'ın hanesine iyi şeyleri sıralayabiliriz. Ocakta yeniden bir hamle şansımız var.

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Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan olacak

Transferin kapanmasına kadar daha net 10 gün var. Neler olur, neler biter bilmiyorum ama futbolun dinamizmi içinde her dakika her şey yaşanabilir. Değişimler, gidişler, gelişler olabilir.

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