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Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...

Süper Lig'de yeni sezona Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle giriş yapan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızlı takımın, son şampiyon Medipol Başakşehir'e flaş bir takas önerisinde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.09.2020 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 12:40
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Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...

Süper Lig'de yılın takası için Galatasaray ve Başakşehir yönetimleri pazarlık masasına oturdu.

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Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...

Gol yollarında ciddi sıkıntılarla sezona başlayan son şampiyon, Mbaye Diagne'nin durumunu sormak için Galatasaray yönetimine başvurdu.

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Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, astronomik bir teklif gelmeden Senegalli forveti bırakmayı düşünmediklerini belirtirken, sürpriz bir karşı atakla, "İrfan Can'ı verirseniz, Diagne'yi alabilirsiniz" cevabını iletti.

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Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...

Kısa süre önce Sevilla'nın da gündemine gelen İrfan Can Kahveci'yi yüksek bir bonservis bedeli dışında yollamak istemeyen Başakşehir cephesi, düşünmek için süre isterken, takas teklifine Ryan Babel'in de eklenmesi seçeneği gündeme geldi.

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Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...

Operasyon gerçekleşirse, hem Başakşehir hücumdaki sıkıntısını çözmüş olacak hem de Galatasaray uzun süredir aradığı orta saha oyuncusuna kavuşacak.

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