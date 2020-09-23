Başakşehir ve Galatasaray arasında dev takas! Mbaye Diagne...

Süper Lig'de yeni sezona Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle giriş yapan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızlı takımın, son şampiyon Medipol Başakşehir'e flaş bir takas önerisinde bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri