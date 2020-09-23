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Galatasaray'da flaş Michael Seri gelişmesi! Ödenecek rakam ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların bu bölge için gündemine aldığı isimlerden olan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Michael Seri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 23.09.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 08:55
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Galatasaray'da flaş Michael Seri gelişmesi! Ödenecek rakam ortaya çıktı

Geçtiğimiz sezon kiralık olmasına rağmen performansı ile Fatih Terim'in gözüne giren Jean Michael Seri için kulübü Fulham bir türlü anlaşmaya yanaşmadı.

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Galatasaray'da flaş Michael Seri gelişmesi! Ödenecek rakam ortaya çıktı

İngilizler, oyuncuyu bonservisi ile göndermek isterken, Galatasaray'ın kiralama talebine de olumsuz yanıt verildi. Ancak transferin sonuna yaklaşıldıkça durum da değişti.

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Galatasaray'da flaş Michael Seri gelişmesi! Ödenecek rakam ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre; Fulham'ın bu sezon oynadığı 3 resmi maçta da kadroya alınmayan Fildişili orta saha oyuncusu, Galatasaray'ı istediği için gelen diğer tekliflerle ilgilenmedi.

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Galatasaray'da flaş Michael Seri gelişmesi! Ödenecek rakam ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılar da Seri gibi ofansif yönü ağır basan Taylan Antalyalı ile 6 numara pozisyonunda geçici çözüm buldu.

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Galatasaray'da flaş Michael Seri gelişmesi! Ödenecek rakam ortaya çıktı

Gelecek hafta Fulham'ın Seri konusunda geri adım atması ve 2.8 milyon Euro'luk yıllık ücretinden tasarruf etme adına oyuncusunu Galatasaray'a kiralama seçeneğini gündeme alması bekleniyor.

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