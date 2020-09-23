Galatasaray'da flaş Michael Seri gelişmesi! Ödenecek rakam ortaya çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala orta saha takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların bu bölge için gündemine aldığı isimlerden olan ve geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Michael Seri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri